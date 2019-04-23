عقب حديثها عن تقاضيها 40 ألف دينار كويتي لإحياء حفلها.. شاهد نجوى كرم لـ الدكتورة خلود: ما يجرجروكي...

طالبت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، والفاشينيستا الكويتية دكتورة خلود، بعدم الانسياق وراء كلام الناس، قائلة :“ما تخلي حدا يدخل بينتنا أبدا..ما تخلي حدا.. ما يجرجروكي”.

جاء ذلك في مقطع فيديو ظهرا خلاله، ونفت “كرم” وجود أي سوء تفاهم بينها وبين دكتورة خلود؛ بسبب إعلان الثانية أن نجوى كرم حصلت على أجر يزيد عن 40 ألف دينار كويتي، مقابل إحيائها حفل ”إعلان جنس توأمها الثلاثة“ برأس السنة الماضية.

من جهتها قامت الدكتورة خلود بتقبيل واحتضان نجوي كرم، في فيديو نشرته عبر حسابها بتطبيق ”سناب شات“، خلال تهنئتها على العطر الجديد، مرددة :“ملعون أبو العشق“، في إشارة لاسم أحدث فيديو كليب لنجوى كرم.