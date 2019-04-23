فيديو مسرب لسما المصري ورامز جلال يثير الجدل.. و MBC تتدخل

أثار مقطع فيديو متداول للنجم المصري رامز جلال والفنانة الاستعراضية سما المصري جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، دفع قناة “MBC” للتدخل.

ونشرت مجلة “لها” ما تداوله مستخدمو الإنترنت حول تسريب حلقة سما المصري في أحدث مقالب رامز جلال خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن الكثير من المشاهير وقعوا في المقلب.

وأشارت المجلة إلى أن المقطع المسرب، ليس إلا تجميعا لمقاطع صغيرة من مقالب سابقة تعرضت لها سما المصري، وتم تركيب صور وصوت لرامز جلال، للإيحاء بأنه مقلب جديد مسرب.

والمقلب “المفبرك”، عبارة عن مقلب يحبس فيه الضيف داخل تابوت، ويظهر صوت سما المصري في الفيديو وهي تسب وتشتم القائمين على البرنامج بألفاظ نابية.

ولكن رامز جلال وقناة “MBC” حسما الجدل، بعدما كشفا عن تفاصيل برنامج رامز جلال، الذي سيحمل اسم “رامز في الشلال”.

ونشر النجم المثير للجدل البوستر الرسمي للبرنامج، الذي تقوم فكرته على إيهام ضيف الحلقة بأنه يغرق على متن قارب في إحدى الجزر بإندونيسيا، ومعه شخص من فريق البرنامج، ويحاول الضحية السباحة إلى جزيرة قريبة لينجو بحياته.

لكن بعد وصوله إلى الجزيرة يفاجئ بأنها تغرق أيضا، ويحاول أن يمسك بأي شيء حوله، ووسط كل ذلك الرعب تظهر له غوريلا ليزداد الموقف إثارة.

والغوريلا في الحقيقة هي رامز جلال الذي يتنكر في ذلك الشكل بمساعدة خبراء متخصصين، ثم يكشف رامز في النهاية حقيقة الأمر.