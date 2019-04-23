بالفيديو.. محمد رجب يطرح البرومو التشويقي الثاني لـ "علامة استفهام"

طرح النجم محمد رجب البرومو التشويقي الثاني لمسلسله الرمضاني "علامة استفهام"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".
يذكر أن مسلسل "علامة استفهام"، من تأليف إسلام حافظ، و إخراج سميح النقاش، و بطولة كل من ميرهان حسين، هيثم أحمد زكي، محمد
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