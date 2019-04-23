بالصور.. كواليس حلقة محمد محيي من برنامج "شريط كوكتيل"

نشر المطرب محمد محيي صورًا له من كواليس تصوير حلقته في برنامج "شريط كوكتيل"، والذى يقدمه النجم هشام عباس، وذلك من خلال صفحته عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".



ومن المقرر أن يتحدث محمد محيي خلال الحلقة ب عن علاقته بالفن منذ الصغر، ومشروعاته الفنية القادمة بعد غياب طويل، بالإضافة للأغاني الرائعة التي يشارك هشام عباس غنائها.

جدير بالذكر أن هشام عباس يقدم برنامج "شريط كوكتيل"، يوم الخميس من كل أسبوع على شبكة تلفزيون الحياة، في تمام الساعة العاشرة مساءً، و يستضيف من خلاله نجوم الغناء بمصر والوطن العربى للحديث عن بداياتهم الفنية وذكرياتهم قبل الشهرة.

