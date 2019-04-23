بالفيديو.. عمرو سعد يطرح برومو "بركة"

طرح النجم عمرو سعد برومو مسلسله الرمضاني "بركة"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و تدور أحداث المسلسل حول بركة، الذي يأتي من الصعيد مع والدته، ويعيشا في القاهرة لكن مع مرور الوقت يبدأ في جمع المال ومن هنا يتورط في

مشاكل كثيرة بسبب عدد من أصحاب النفوذ، و لا يسانده في هذه المشاكل إلا والدته و بنت الجيران التي تحبه، و هو بطولة كل من كمال أبو رية، هالة صدقي، رياض الخولي، إسلامجمال، محمد أبو داود، أحمد حلاوة، عبدالرحمن أبو زهرة، صلاح عبدالله، إنعام سالوسة، مصطفى درويش.

يذكر أن الفنان عمرو سعد يشارك في بطولة فيلم "حملة فرعون"، و هو بطولة كل من روبي، محمد لطفي، محمود عبدالغني، حمدي المرغني، رامز أمير، حورية فرغلي، مايك تايسون، بيج رامي، و من تأليف كريم حسن بشير، و إخراج رؤوف عبدالعزيز.