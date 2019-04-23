تامر حسني يعلن إحياءه حفلا في الجامعة المصرية الروسية

كشف نجم الجيل تامر حسني عن إحيائه حفلا غنائيا، يوم السبت الموافق 4 مايو من الشهر المقبل،بالجامعة المصرية الروسية، و ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". يذكر أن نجم الجيل تامر حسني يشارك في بطولة Advertisements فيلم "كل سنة و أنت طيب"، و هو بطولة كل من خالد الصاوي، زينة، محمد سلام، عزت أبو عوف، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، و من إخراج سعيد الماروق.

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