أنغام تعلن نفاد تذاكر حفل الربيع

أعلنت النجمة أنغام عن نفاد تذاكر حفلها بدار الأوبرا المصرية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و من المقرر إقامته يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجاري. و من المقرر إقامته يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجاري. يذكر أن المطربة أنغام طرحت مؤخرا ألبوما بعنوان "حالة خاصة جداً"، و يضم الألبوم 14 أغنية، و من أبرزهم: "هدنة"، "حبايبنا"، "هتقول لربنا ايه"، "ياريتك فاهمني".

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