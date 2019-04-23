طرحت النجمة مي كساب أحدث أغانيها بعنوان "اتحملني"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهي من كلمات محمد عاطف، و ألحان محمد يحيى، و توزيع
يذكر أن الفنانة مي كساب طرحت مؤخرا كليب "متغيره"، و هو من كلمات محمد عاطف، و ألحان رامي جمال، و توزيع أوكا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مي كساب تطرح أحدث أغانيها "اتحملني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.