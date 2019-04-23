بالفيديو.. مي كساب تطرح أحدث أغانيها "اتحملني"

طرحت النجمة مي كساب أحدث أغانيها بعنوان "اتحملني"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و

هي من كلمات محمد عاطف، و ألحان محمد يحيى، و توزيعأوكا.

يذكر أن الفنانة مي كساب طرحت مؤخرا كليب "متغيره"، و هو من كلمات محمد عاطف، و ألحان رامي جمال، و توزيع أوكا.

Advertisements