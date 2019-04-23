في عيد ميلاده الـ 47.. تعرف علي أهم المحطات في حياة أحمد عزمي

يحتفل اليوم الفنان أحمد عزمي بعيد ميلاده، فقد أكمل اليوم عامه الـ 47، فهو من مواليد يوم الأحد الموافق 23 أبريل من عام 1972، و قد بدأ نشاطه الفني عام 1994.

ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة النجم أحمد عزمي:-

1- ولد النجم أحمد عزمي بمحافظة الجيزة، و حاصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية، قسم فن التمثيل المسرحى كما صقل موهبته بالدراسة النظرية والعملية، ثم التحق بمكتب المهارات الفنية الخاص بالمخرج العالمى يوسف شاهين.

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2- بدأ الفنان أحمد عزمي فى سـن مبكر مشواره في عالم الفن، وجاء ذلك من خلال الإذاعة

حيث كان يراسل برامج الأطفال و يكتب الشعر و هو فى سن الـ 11 من عمره، و قد أرسل إليه الأستاذ محمد حمدى رئيس الإذاعة فى ذلك الوقت لمقابلته وهناك التقى بأبلة فضيلة والتى ضمتهى برنامجها الشهير "غنوة وحدوتة".

3- و من أشهر أعماله في عالم السينما و التلفزيون: "بوجي و طمطم"، "الفرسان"، "أسوار الظلم"، "لن أعيش في جلباب أبي"، "الحصاد المر"، "العين اللي صابت"، "نور و نار"، "الأبواب المغلقة"، "فيلم ثقافي"، "المدينة"، "الملك لير"، "ديدي و دوللي"،

"خريف اٌدم"، "الخبيئة"، "كناريا وشركاه"، "بعد الطوفان"، "الدم و النار"، "عباس الأبيض في اليوم الأسود"، "الست أصيلة"، "أماكن في القلب"، "العميل 1001"، "بنت بنوت"، "مافيش غير كده!"، "السندريلا"، "جوبا"، "احلامك اوامر"، "يتربي في عزو"، "حنان و حنين"، "سلطان الغرام"، "قبلات مسروقة"، "الزمهلاوية"، "الغابة"، "الوعد"، "علشان ماليش غيرك"، "وكالة عطية"، "عزبة اٌدم"، "يوم ماتقبلنا"، "الجماعة"، "موعد مع الوحوش"، "الصيف الماضي"، "احاسيس"، "فوكك مني"، "الشوارع الخلفية"، "دوران شوبرا"، "الشوق"، "بنات في بنات"، "بالأمر المباشر"، "أخت تريز"، "الخفافيش"، "ساعة ونص"، "شمس الأنصاري"، "رقم مجهول"، "هو في كده!"، "شمال يا دنيا"، "وش سجون"، "المرسي أبو العباس"، "الدنيا مقلوبة"، "30 يوم"، "الشارع اللي ورانا".

4- تزوج النجم أحمد عزمي من فتاة مثقفة من خارج الوسط الفنى اسمها دينا، و أنجب منها ابنه "آدم".