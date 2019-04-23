يحتفل اليوم الفنان أحمد عزمي بعيد ميلاده، فقد أكمل اليوم عامه الـ 47، فهو من مواليد يوم الأحد الموافق 23 أبريل من عام 1972، و قد بدأ نشاطه الفني عام 1994.
ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة النجم أحمد عزمي:-
1- ولد النجم أحمد عزمي بمحافظة الجيزة، و حاصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية، قسم فن التمثيل المسرحى كما صقل موهبته بالدراسة النظرية والعملية، ثم التحق بمكتب المهارات الفنية الخاص بالمخرج العالمى يوسف شاهين.
2- بدأ الفنان أحمد عزمي فى سـن مبكر مشواره في عالم الفن، وجاء ذلك من خلال الإذاعةحيث كان يراسل برامج الأطفال و يكتب الشعر و هو فى سن الـ 11 من عمره، و قد أرسل إليه الأستاذ محمد حمدى رئيس الإذاعة فى ذلك الوقت لمقابلته وهناك التقى بأبلة فضيلة والتى ضمتهى برنامجها الشهير "غنوة وحدوتة".
3- و من أشهر أعماله في عالم السينما و التلفزيون: "بوجي و طمطم"، "الفرسان"، "أسوار الظلم"، "لن أعيش في جلباب أبي"، "الحصاد المر"، "العين اللي صابت"، "نور و نار"، "الأبواب المغلقة"، "فيلم ثقافي"، "المدينة"، "الملك لير"، "ديدي و دوللي"،
4- تزوج النجم أحمد عزمي من فتاة مثقفة من خارج الوسط الفنى اسمها دينا، و أنجب منها ابنه "آدم".
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاده الـ 47.. تعرف علي أهم المحطات في حياة أحمد عزمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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