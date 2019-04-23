كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وائل عبد العزيز لـ"الخليج 365 الفني": اشتغلت مع ياسمين عندما شعرت بالنجاح.. ولا مجال للأخوة في العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفنان وائل عبد العزيز، ان عمله مع شقيقته ياسمين عبد العزيز، تأخر لانه كان يحتاج ان يعمل وينجح بعيدا عنها في البداية ليكون بحجم المسئولية للعمل مع نجمة مثل ياسمين عبد العزيز.

وتابع وائل، في تصريح خاص لـ"الخليج 365 الفني" ان ياسمين والمخرج حسام علي رشحوه للعمل وكان سعيد بهذه التجربة للعمل مع مخرج متميز مثل حسام علي ونجمة بحجم ياسمين عبد العزيز يحبها الجمهور المصري والعربي.

وأشار وائل، ان ليس هناك مشاهد عديدة تجمعه وبين ياسمين في مسلسل "لاخر نفس" ومن الممكن مشهد واحد فقط يجمعه بها ولكن لا يقوموا بالتعامل مع بعض في كواليس التصوير انهم أشقاء نظرا لحبهم في انفصال علاقتهم كأخوات في العمل.

واكد ان "سلمي" دور مختلف لياسمين ويتوقع نجاحه لإظهار امكانيات ياسمين في التراجيديا، وان دورها مختلف تماما عما قدمته من قبل.