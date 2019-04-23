كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنجي المقدم لـ"الخليج 365 الفني": تحديت نفسي في شخصية "صفية بـ"ولد الغلابة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الفنانة إنجي المقدم، عن دورها في مسلسل "وُلد الغلابة"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، مشيرة إلى أنها تجسد دور صفية في المسلسل، وأن الدور مختلف عن كل ما قدمته من قبل.

وأضافت إنجي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365 الفني" انها ستظهر في الدور بدون اي مكياج او اي اداة من ادوات التجميل وذلك لحرص المخرج محمد سامي، لظهور الشخصية حقيقية بحالتها لدي الجمهور، مشيرة الي ان المخرج محمد سامي يهتم بأدق تفاصيل العمل.

وتابعت أن الشخصية بالنسبة لها تحدي كبير وانها تدربت كثيرا علي اللهجة الصعيدية حتي اتقنتها وعن العمل مع السقا للمرة الثانية اكدت انه نجم مميز وانها سعيدة بالعمل معه وتتمني نجاح العمل وقبوله لدي الجمهور بعد عرضه في رمضان المقبل.