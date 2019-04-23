كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البروفة" لـ أحمد فهمي وماغي بوغصن حصريًا على TeN في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض قناة TeNحصريا في مصر مسلسل البروفة للنجم المصري أحمد فهمي واللبنانية ماغي بوغصن؛ وهو درامي كوميدي من تأليف وحوار يم مشهدي وإخراج رشا شربتجي.

يناقش المسلسل قضية تأثير العالم الافتراضي والسوشيال ميديا على حياتنا ؛ حيث يجسد أحمد فهمي شخصية مجد الذي يعمل مدیرا لتلك المدرسة و ھو حفید مؤسستھا و التي قد سلمته زمام الأمور على أمل النھوض بالمدرسة و بث روح الشباب فیھا بعد تراجع نسبة تسجیل الطلاب الجدد و ھو ما ینذرھا بالإفلاس.

یلتقي مجد مصادفة بلیال ماغي بوغصن الفتاة البیروتیة التي ستصطدم بمفاھیمه حول الحیاه وطریقة العیش و التعاطي مع الاخرین و حول آلیات التربیة في المدرسة؛ وهنا تتواصل الأحداث الأكثر دراما وكوميدبا.

يعرض مسلسل البروفة يوميا الثامنة مساء في رمضان على قناة TeN.