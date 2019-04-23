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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أبهرت اليوم الملكة ليتيزيا، زوجة الملك الإسباني فيليبي السادس، كل من شاهدها بفضل استعراضها جمالها الطبيعي الذي أبرزته بخصل شعرها الرمادية اللون خلال حضورها حفل توزيع جوائز ميغيل دي سرفانتس الأدبية، الذي أقيم بالعاصمة مدريد.
ولم تخالف ليتيزيا التوقعات كعادتها، حيث مالت لإضافة لمحة طبيعية لإطلالتها الأنيقة بتخليها عن صبغات الشعر وإقدامها على إظهار خصل شعرها الرمادي الفضي.
وخلال مرافقتها زوجها، الملك فيليبي البالغ من العمر 51 عامًا في الحفل الذي أقيم اليوم لفتت ليتيزيا البالغة من العمر 46 عامًا، الأنظار إليها بفضل ارتدائها كذلك فستانًا رماديًا ومعطفًا باللون نفسه، يوجد بكليهما لمسة باللون البنفسجي في بطانتهما.
وأكملت طلتها بانتعال حذاء من جلد الثعبان وحقيبة كلتش متطابقة، إلى جانب تزيّنها بأقراط كبيرة من الماس، مع وضع ظلال عيون لونها برونزي وملمع شفاه بني.
كانت هذه تفاصيل خبر الملكة ليتيزيا تختار "الرمادي" بأحدث إطلالاتها.. الشعر والفستان والمعطف! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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