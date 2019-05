شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ويل سميث يكشف تريلر فيلمه الجديد "Gemini Man" ..أعرف موعد عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم العالمى ويل سميث، عن موعد عرض فيلمه الجديد "Gemini Man"، فى السينمات العالمية، بعدما نشر البرومو الرسمى الأول للفيلم، موضحًا أنه سيعرض فى دور العرض العالمية ابتداءً من يوم 11 أكتوبر 2019.

وكان المخرج العالمى أنج لى، أعلن فى منتصف العام 2017 عن موعد عرض فيلمه الجديد "Gemini Man"، الذى يقوم ببطولته النجم الشهير ويل سميث، حيث أكد – حينها - أن العمل سيعرض 4 أكتوبر 2019، وهو الخبر الذى أعلنته الكثير من المواقع الفنية أبرزها "جاست جيرد" و"Hollywood Reporter"، وبالفعل لم يختلف الموعد كثيرًا حيث تأخر فقط عدة أيام قليلة.

يذكر أن سميث ، قدم عددًا هائلًا من الأعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها "Enemy of the State" و"I, Robot" و"I Am Legend" و"After Earth" و"Concussion" و"The Legend of Bagger Vance"، وغيرها.









كما ظهر الممثل العالمى ويل سميث، فى شخصيته الجديدة "الجنى الأزرق" فى التريلر الجديد لفيلم Aladdin، الذى طرحته شركة ديزنى للإنتاج السينمائى، والذى من المقرر أن يعرض يوم 24 مايو المقبل فى دور العرض العالمية، بحسب ما كشفت الصفحة الرسمية لشركة الإنتاج.

Advertisements