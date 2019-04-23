بريتني سبيرز تخرج من المصحة النفسية من أجل عيد الفصح.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

خرجت المطربة الأمريكية الشهيرة “بريتني سبيرز”، من المصحة النفسية، حيث حصلت على إجازة قصيرة من أجل قضاء عيد الفصح مع أطفالها.

وكانت كاميرات مصوري البابا راتزي قد التقطت مجموعة من الصور الحديثة لبريتني سبيرز وهي تغادر أحد الفنادق بصحبة صديقها الإيراني سام أصغري.

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وكانت المطربة العالمية البالغة من العمر 37 عاما، قد عانت في الماضي من المرض النفسي، ولكنها نجحت في التغلب عليه، وشفيت وعادت بقوة منذ عدة سنوات للساحة الغنائية محققة نجاحات كبيرة؛ ولكنها عادت للمصحة النفسية مرة أخرى.

وعلى جانب أخر، أعلنت المطربة والنجمة الأمريكية الشهيرة بريتني سبيرز، عن تعليق حفلاتها المقررة في مدينة لاس فيجاس والتزامات فنية أخرى، مؤخرا، وجاء ذلك بعد نقل والدها جيمي إلى المستشفى أواخر العام الماضي وكاد أن يموت، وأنها ألغت حفلاتها كي تكون الى جانب عائلتها بعد مرض والدها.

النجمة العالمية أضافت: نحن ممتنون للغاية لأنه خرج من الأزمة على قيد الحياة لكن لا يزال الطريق طويلا أمامه، اضطررت لاتخاذ القرار الصعب لأضع كل تركيزي وطاقتي مع عائلتي في هذه المرحلة.