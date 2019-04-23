وصلة غزل لتيم حسن وسيرين عبدالنور على «تويتر».. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان السوري تيم حسن، رسالة للفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، والتي تشاركه الموسم الثالث من مسلسل «الهيبة.. الحصاد»، الذي يعرض في السباق الرمضاني المقبل.

تيم حسن، قال في تعليقه على البوستر الدعائي للمسلسل الذي نشرته سيرين عبر صفحتها بموقع «تويتر»: «سعدتُ بوجودك معنا أم كريستيانو، أخت عزيزة وزميلة مجتهدة وهي أواخر أيام تصويرنا وإن شاء الله الله يوفقنا ‫بالهيبة الحصاد ويعجب الناس وأولهم فريد الهيباوي الأول، يخليلك هالعيلة الحلوة».

في الوقت نفسه ردت عليه سيرين عبدالنور، قائلة: «وأنا اكتر أبو ورد الله يعطينا على قد تعبنا وعلى قد الطاقة الايجابية يللي كانت بيناتنا الله يحميك».

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”الهيبة 3”، بطولة كل من تيم حسن، وسيرين عبدالنور، ومنى واصف، أوويس مخللاتي، وعبدو شاهين، ومن إخراج سامر البرقاوي، وشاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، بطولة الجزء الأول، كما شاركت الفنانة نيكول سابا بطولة الجزء الثاني من المسلسل.

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت البوستر الرسمي للمسلسل، ويظهر فيه جبل شيخ الجبل، وهو مطارد من قبل الشرطة، كما يكشف البرومو عن قصة الحب الكبيرة التي تجمع بين الصحفية الكبيرة نور، والتي تجسد شخصيتها سيرين، وبين تيم.