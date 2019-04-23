سيرين عبدالنور تكشف تفاصيل دورها في «الهيبة».. وقصة حبها لـ تيم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، تفاصيل دورها في مسلسل «الهيبة الحصاد»، والذي تشارك فيه برفقة الفنان السوري تيم حسن، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وقالت في تصريحات صحفية: «أودي دور نور رحمة وهي إعلامية لبنانية صاحبة شخصية قوية، صنعت اسمها في عالم الإعلام، وكان لديها طموحات كبيرة استطاعت تحقيق جزء كبير منها، فكان لها النجاح في مشوارها المهني بمساعدة أشخاص معينين، سيكون لهم لاحقاً تأثيراً كبيراً في حياتها ضمن سياق الأحداث».

وأضافت: «سنرى كيف تتطور العلاقة بينها وبين هؤلاء الاشخاص الذين ساعدوها في تطوير عملها يوم بدأت ببناء مستقبلها الإعلامي، وكيف سيؤثر ذلك على حياتها الجديدة التي اختارتها».

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وعن قصة الحب التي تجمع بينها وبين تيم حسن، قالت، إن الجمهور على موعد مع أحداث كثيرة ومشوّقة، سيما عندما تبدأ نور بتكوين وجهتيْ نظر مختلفتيْن عن جبل، واحدة بعد أن تتعرف إلى أسرته، والثانية قبل كل ذلك حين تتعرف إلى جبل وتجذبها شخصيته.

وتابعت، علاقة نور بوالدة جبل ناهد عمران “منى واصف”، ترسم الكثير من علامات الاستفهام، فناهد.. المرأة القوية التي تدافع عن أولادها وتحميهم في كل الظروف، ستجد نفسها أمام امرأة صلبة تدخل حياة ابنها.

وعبرت سيرين عن سعادتها بالوقوف أمام الفنانة الكبير منى واصف، قائلة: «أحترمها، وأقدر تجربتها الفنية الطويلة والغنية بالأعمال الدرامية الناجحة».