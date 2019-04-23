يسرا اللوزي تبدأ تسجيل «عين الحياة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سجلت الفنانة المصرية يسرا اللوزى، أولى حلقات مسلسلها الإذاعى الجديد والذى يحمل اسم “عين الحياة” وذلك داخل مبنى الإذاعة والتليفزيون.

ومن المقرر أن تواصل يسرا تسجيل الحلقات على مدار الايام القليلة المقبلة والعمل من إخراج هاني فؤاد ومن تأليف الكاتب يسرى الجندى.

ويشارك فى بطولة المسلسل كل من أحمد ماهر، وناصر سيف، وشريف خير الله، وعبد الرحمن أبو زهرة، ويسرا اللوزي، وحنان شوقى، وميرنا وليد ومحمود عامر.

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وعلى جانب أخر، تشارك الفنانة المصرية يسرا اللوزي، في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «كلبش 3»، مع الفنان أمير كرارة.

يسرا اللوزي، كشفت تفاصيل دورها في المسلسل خلال لقائها في برنامج « The Insiderبالعربي»، والمذاع عبر فضائية دبي، قائلة إنها تقدم شخصية ريم، وهي محللة نفسية تستطيع قراءة الشخصيات من خلال حركات الجسد، كما أنها تستطيع اكتشاف إذا كان الإنسان يكذب أم لا.

مسلسل «كلبش3»، من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، إسلام جمال، أميرة العايدي، أحمد إمام، محمد علي رزق، أماني كمال، وآخرين.