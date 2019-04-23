لفظ غير متوقع من زوجة حمدي الميرغني على الهواء.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري حمدي الميرغني، تفاصيل قصة حبه لزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح، نجمة برنامج «مسرح مصر».

وقال حمدي الميرغني، خلال لقائه برفقة زوجته في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc: «كنا أصدقاء في مسرح مصر ولم يكن هناك أي مشاعر بيننا، ومن ثم سافرنا معاً إلى الكويت وقربنا من بعض، وأول لما وصلنا مصر طلبت ايدها للجواز».

وأضاف: «إسراء طيبة وبريئة كالأطفال واللي مش عاجبها تقوله بشكل مباشر وهي جدعة مع الجميع».

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نجم مسرح مصر، قال: «إنه سافر لاستكمال مسلسل ”في اللا لا لاند”، وبعد عودته إلى مصر في إجازة لمدة 3 أيام قاموا بكتب الكتاب بعدما قامت إسراء باستكمال كافة التجهيزات المتعلقة بهذا اليوم».

وعندها سألتها الفنانة إسعاد يونس قائلة: «انت بتحبيه؟»”، لترد عليها بطريقة عفوية قائلة: «بموت في أمه»، فتفاعل الجمهور بشكل واسع مع طريقتها في الردّ.

من ناحية أخرى انضم حمدي الميرغني في مسلسل «فلانتينو» يشارك في بطولته الفنان عادل إمام، و دلال عبدالعزيز، وداليا البحيري، و وفاء صادق، وطارق الإبياري، وهدى المفتى، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبدالبديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.