محمد رمضان يتعاقد مع «روتانا» على حفلات وأعمال غنائية

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعاقدت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مع الفنان والنجم المصري محمد رمضان، علي إنتاج أعماله الغنائية لمدة 4 سنوات.
وكان سعيد إمام، مدير مكتب شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بالقاهرة، قد ذهب منذ أيام إلى محمد رمضان، في موقع لتصوير إعلانه الجديد لصالح احدي شركات الاتصالات لتوقيع العقود معه.
وتبلغ مدة التعاقد بين “رمضان” و”روتانا” 4 سنوات من تاريخ توقيع العقد، كما ينص العقد المبرم علي عدة بنود أخري أبرزها إنتاج أغانيه، واحيائه لعدة حفلات غنائية خلال الفترة المقبلة.
وعلى جانب آخر يستكمل محمد رمضان، تصوير مشاهده بإعلانه الدعائي الجديد لصالح إحدي شركات الإتصالات في مصر، ويشاركه في الإعلان الفنان العالمي جون كلود فاندام، ومن المقرر أن يتم عرضه خلال شهر رمضان القادم 2019.
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