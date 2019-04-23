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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توجه المطرب الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم، إلى مستشفى بنها الجامعي لإجراء فحوصات طبية للاطمئنان على صحته بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها ودخل على إثرها أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين.
ونٌشرت صورة لشعبان عبدالرحيم، من داخل المستشفى، تواجد فيها برفقة كل من الدكتور مصطفى القاضي،عميد كلية الطب بجامعة بنها، والذي أكد أن تواجد شعبان في المستشفى الجامعي كان لمجرد إجراء بعض الفحوصات الطبية بعد أن سمع عن كفاءة المستشفى، وأنه اطمأن على صحته تمامًا ولا توجد لديه أي مشكلات صحية.
يذكر أن شعبان عانى مؤخرًا من مشاكل صحية كثيرة اضطر معها الأطباء أن يجبروه على عدم الغناء حتى تتحسن حالته الصحية.
وكان شعبان عبدالرحيم قد طمأن جمهوره مؤخرا على حالته الصحية، قائلًا إنه بخير ولا صحة لكل الشائعات التي انتشرت عن تدهور حالته الصحية، لافتا إلى إنه كل فترة يشعر بضيق تنفس فيذهب إلى المستشفى ليتم وضعه على جهاز للتنفس ليستريح.
يذكر أن أخر أعمال شعبان عبدالرحيم، كان فيلم “أفندينا” بطولة أحمد عزمي ونيرمين ماهر ويجسد فيه شخصية ميكانيكي، وهو العمل السينمائي الثاني له بعد أن قدم فيلم “مواطن ومخبر وحرامي” منذ أكثر من 15 سنة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أزمته الصحية شعبان عبدالرحيم يخضع لعدد من الفحوصات الطبية.. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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