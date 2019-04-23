هاني سلامة متهم بالسرقة.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري هاني سلامة، مؤخرًا لتهمة غريبة من نوعها وذلك بعدما اتهمته إحدى الصفحات بسرقة حسابها عبر موقع «إنستجرام».

وفي التفاصيل، قامت إحدى الصفحات على «فيس بوك»، بتوجيه اتهام إلى هاني سلامة، بسرقة أحد حساباتها على تطبيق «إنستجرام»، إلا أنه لم يرد على هذا الاتهام، مؤكدًا أن الإدارة سوف تسلك المسار القانوني لاسترداد الحساب مُجددًا.

وقال رامي جمال، أحد أعضاء فريق «السوشيال ميديا»، الخاص بالفنان هاني سلامة، إن إدارة «نجومي» اعتقدت أن أحد أعضاء فريق الممثل المصري تمكن من سرقة الحساب، كونه كان يعمل معهم، حتى غادرهم قبل 3 أشهر تقريبًا.

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وأضاف، أن الفريق تواصل مع «نجومي»، للوقوف على الأزمة وحلها على الفور، وكذلك شادي جلال، مدير أعمال سلامة، إذ تبين أن الشركة ليست على صلة بالسرقة تمامًا، وأن أحد الأشخاص غير المُعروفين هو صاحب الأزمة.

وتابع، أن هاني سلامة ليس لديه معلومة بشأن هذه الأزمة، لاسيما أنه تم تداركها في وقت قصير، لافتًا إلى أن الأمر انتهى باعتذار «نجومي»، بشكلٍ رسمي، عبر صفحتها على “فيس بوك” ومسح المنشور الذي احتوى الاتهام.

وقالت «نجومي» في اعتذارها: «اعتذار رسمي للفنان هاني سلامة.. تم التواصل مع شادي جلال، مدير أعمال الفنان هاني سلامة واتضح إن الحساب المنسوب إليه لا يمت له بأي صلة وأن من قام بذلك انتحل صفته».