سمية الخشاب تكشف عن أكثر الصفات التي تعجبها في الرجل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب، عن أكثر الصفات التي تعجبها في الرجل، وكذلك علاقة أغنيتها الأخيرة «بتستقوى»، وحياتها مع طليقها الفنان المصري أحمد سعد.

سمية الخشاب، قالت خلال لقائها في برنامج «قول يا كبير» مع الإعلامي صبري زكي، والمذاع عبر إذاعة «إنرجي»: «أكتر حاجة بتعجبني في الراجل عقله وإنه يكون بيعرف ربنا.. وأنا صبورة ومتسامحة جدًا لكن لما بوصل لمرحلة معينة يبقى خلاص الموضوع انتهى».

كما تحدثت عن دخولها مخال الغناء قائلة: «الغنا اتظلم معايا بسبب تركيزي على التمثيل.. لكن بدأت أركز مع الغنا خصوصًا بعد ردود الفعل الإيجابية لـ قلبي يا ناس اللي عملت بعدها بتستقوى وبقت “تريند” في أيام قليلة».

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وأضافت: «أغنية بتستقوى ملهاش علاقة بحياتي الشخصية.. وتوقيت نزول الأغنية هو اللي خلى الناس تربطها بحياتي».

يذكر أن سمية الخشاب، انفصلت مؤخرًا عن الفنان أحمد سعد، بعد زواج دام لمدة عامين فقط، واتهمته بعدها بالغيرة من نجاحها وأنها منذ زواجها منه لم تقدم أي عمل فني.

من ناحية أخرى، تشارك سمية الخشاب، في بطولة مسلسل «بنت قبائل»، وهو من بطولة عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني، باسم سمرة، أنوشكا، سهر الصايغ، نبيل الحلفاوي، محمود البزاوي، أشرف عبدالغفور، بهاء ثروت، راندا البحيري، وهو من تأليف شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح، كما ينتمي المسلسل لنوعية الدراما الصعيدية.