شيرين عبدالوهاب تتناسى أزمتها وتهنئ إليسا

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حرصت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، على تهنئة الفنانة اللبنانية إليسا، وذلك بعد طرحها فيديو كليب أغنية «كرهني».
شيرين عبدالوهاب، قالت في تغريده عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»: «مبروك إليسا على أغنيتك الجديدة، أدائك وإحساسك في الأغنية بيوصلوا للقلب.. كالعادة متألقة».
أغنية «كرهني»، من كلمات الشاعر علي المولى، وألحان فضل سليمان، والتوزيع الموسيقي لكميل خوري، والفيديو كليب من إخراج إنجي الجمال، وقد لاقت الأغنية قبولًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة إليسا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من ناحية أخرى تنتظر شيرين التقرير النهائي من اللجنة التي حققت معها في نقابة الموسيقيين المصرية على خلفية تصريحاتها في إحدى الحفلات بدولة البحرين واعتبرها البعض أنها مسيئة لمصر، وتدعوا للتدخل الأجنبي في أمورها الداخلية.
وكشف علاء سلامة، رئيس لجنة العمل وعضو لجنة التحقيق بنقابة المهن الموسيقية، تطورات التحقيق مع شيرين داخل النقابة قائلًا: «إن هناك خمس عقوبات يمكن أن تتعرض شيرين عبدالوهاب لأي واحدة منها، وهى الإنذار، أو اللوم، أو غرامة مالية، أو وقف عن العمل لمدة لا تتعدى السنة، أو الشطب النهائي، ولكنها غير مهددة بالشطب النهائي من النقابة».
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