انت الان تتابع تفاصيل خبر رغم الإجراءات المشددة.. محاولات قياسية لسرقة "Game of Thrones" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 23 أبريل 2019 05:58 مساءً - يبدو أن الإجراءات المشددة لمنع قرصنة حلقات المسلسل الأكثر شعبية في العالم "Game of thrones"، والتي تم التحضير لها خلال العامين الماضيين خلال تصوير الجزء الأخير منه قد باءت بالفشل.

إذ كشفت آندي تشاتيرلي، المؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لشركة" MUSO" العالمية المختصة بالقرصنة الرقمية، أن الحلقة الأولى من المسلسل تمت قرصنتها وتحميلها بشكل غير قانوني 54 مليوناً و269 ألف مرة خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى بعد العرض من يوم الاثنين الماضي، وفقاً لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وكشفت "آندي" أنه تم مشاهدة الحلقة 17 مليوناً و 400 ألف مرة فقط بشكل قانوني، كما احتلت الصين والهند المرتبة الأولى في بث الحلقة بشكل قانوني، وجاءت بعدهما الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ونيجيريا.

وكانت الضربة الأكثر ضراوة للجهود الأمنية التي اتخذت هي تسريب الحلقة الثانية يوم الأحد الماضي كاملة، وذلك قبل 6 ساعات من موعد عرضها الأصلي على شبكة "HBO" الراعي الرسمي والحصري لبث المسلسل.

كما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن 4 قراصنة في الهند اعتقلوا بعد أن ابتزوا صناع المسلسل، وطلبوا 6 ملايين دولار مقابل عدم تسريب إحدى الحلقات.

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وفي السياق ذاته تحدثت مواقع وحسابات فنية على مواقع التواصل الاجتماعي عن تسريب الحلقة الثالثة المنتظرة والأطول في تاريخ المسلسل من قبل فريق قرصنة روسي، وهي الحلقة التي ستشهد الحرب العظمى بين مملكة "ونترفيل" وحلفائها من جهة وجنود "النايت ووكرز" من جهة أخرى.

وكانت شبكة "HBO" المنتجة للمسلسل اتخذت احتياطاتها القوية لعدم تسرب أحداث المسلسل أثناء تصويره؛ مثل السماح لفريق عمل المسلسل بقراءة النص في وقت واحد، وتصوير المسلسل باسم مزيف في مواقع التصوير، وتصوير إعادة بعض الشخصيات إلى الحياة بعد موتها لتضليل المشاهدين في حال تسربت المشاهد عبر الإنترنت، وهو ما وجده البعض مبالغة في اتخاذ إجراءات الحماية.

ويعد "صراع العروش" واحداً من أضخم وأكبر وأشهر مسلسلات الخيال العلمي، وتدور أحداثه حول قارتي "ويستروس" و"إيسوس" في نهاية صيف طويل جداً امتد لعقد من الزمن، تتصارع فيه 7 عائلات في معركة ملحمية للسيطرة على العرش الحديدي للممالك السبع.

والمسلسل اقتباس لرواية "لعبة العروش" التابعة لسلسلة روايات أغنية من ثلج ونار لمؤلفها "جورج آر. آر مارتن"، وصور في استديوهات "بلفاست" وعدة مواقع أخرى في إيرلندا الشمالية ومالطا وأسكتلندا وكرواتيا وآيسلندا والولايات المتحدة والمغرب.

وعُرِضَ للمرّة الأولى على شبكة "HBO" في الولايات المتحدة في 17 أبريل 2011، وبلغت تكلفة الحلقة الواحدة من الموسم الثامن والأخير أكثر من 15 مليون دولار، ليصل إجمالي تكلفة الجزء الثامن إلى 90 مليون دولار.