انت الان تتابع تفاصيل خبر "القرآن الكريم" الكتاب الأكثر قراءة في العالم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 23 أبريل 2019 05:58 مساءً - كشف تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أن القرآن الكريم هو أكثر الكتب قراءة في العالم.

وأوضح التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع اليوم العالمي للكتاب وحقوق التأليف الذي يصادف 23 أبريل من كل عام، أن الإنجيل يأتي بعد القرآن الكريم في معدلات القراءة عالمياً.

Advertisements

وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن المواطن الهندي هو الأكثر قراءة للكتب في العالم، إذ يخصص 10 ساعات و42 دقيقة أسبوعياً من أجلها.

في المقابل، يقضي المواطن التايلاندي 9 ساعات و24 دقيقة، والصيني 8 ساعات، والمصري 7 ساعات و30 دقيقة أسبوعياً للقراءة، في حين يخصص المواطن التشيكي 7 ساعات و24 دقيقة.

أما المواطن السويدي، فيمارس القراءة بمعدل 7 ساعات و6 دقائق أسبوعياً، والفرنسي 6 ساعات و54 دقيقة، والمجري 6 ساعات و48 دقيقة، في حين يقضي السعودي 6 ساعات و54 دقيقة، والتركي 5 ساعات و48 دقيقة أسبوعياً.