وسط الانتقادات.. رضوى الشربيني تُعلق على كليب إليسا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة من فيديو كليب أغنيتها "كرهني" الذي طرحته أمس داعية جمهورها لكسر الأرقام القياسية للمشاهدات.

وكانت شريحة من الجمهور قد انتقدت رومانسية إليسا الزائدة في الكليب على حد قولهم، حيث وصفوها بالجريئة.

لكن الإعلامية المصرية رضوى الشربيني ردت على الصورة التي نشرتها إليسا قائلة: "حبيت الفيديو كليب، وأنا أعشقك.. واظبي على ذلك.. أنت تكسري الأرقام كما هو الحال دومًا. مليون مبروك يا روح قلبي".

وظهرت إليسا في الفيديو كليب تراقب حبيبها وهو يدخل في علاقة حبّ جديدة؛ ما يهدد استقرار هذه العلاقة، حتى يكتشف المشاهد في النهاية أن حبيبها هو من يتخيلها تراقبه فيما تعيش هي علاقة عاطفية جديدة.

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فيديو كليب "كرهني" حصد أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد 24 ساعة من طرحه عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب". وهو من إخراج انجي الجمّال.

يذكر أن إليسا التقت رضوى الشربيني خلال فترة وجودها في العاصمة المصرية القاهرة في شهر أكتوبر الماضي، إذ جاء اللقاء بترتيبات مسبقة لشدة إعجاب إليسا بالمذيعة.