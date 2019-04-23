ايفا جان شينولسون "متهم" بالتحرش الجنسي ويواجه عقوبة بالسجن تصل الى 17 عامًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استمعت المحكمة للشهود في القضية المثيرة للجدل، التي رفعتها الفنانة التركية ايليت أشجان ضد زميلها في مسلسل "الذين لا يعيشون" النجم التركي ايفا جان شينولسون حيث اتهمته بالتحرش الجنسي والإهانة.

ومن ضمن الشهود، النجم كرم بورسين والنجمة التشين سانجو نجما المسلسل، إذ صرحا أنهما لم يشاهدا ما حدث بشكل مباشر، لذلك لا يمكنهما تأكيد أو نفي ما قالته ايليت، وجاءت شهادتهما مُشابهة لما قاله 14 من الشهود.

غير أن هناك شاهدين كانا قريبين مما حدث وأكدا صحة كلام ايليت، وهما البير اكا مساعد المخرج بصفته شاهدًا مباشرًا على الحادثة، والذي قال: إن ايفاجان شتم وأهان ايليت وحاول تقبيلها ممسكًا بخصرها.

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كذلك ميريتش بوجاك من فريق التحضير بصفتها شاهدة مباشرة على الحادثة وجاءت أقوالها مُطابقة لما قاله اكا حيث قالت: إن ايفاجان حاول تقبيل ايليت بعد أن لف يده حولها.

ومن جانبه، نفى النجم التركي ايفا جان شينولسون الذي يواجه عقوبة الحبس لمدة تصل الى 17 سنة و 4 أشهر في حال ثبتت هذه التهم عليه، ما قالته زميلته ايليت رافضًا التُهم الموجهة إليه ومؤكدًا براءته.