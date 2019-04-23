جمال سليمان: لست غاضباً من صورتي على إعلان "زي الشمس"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أكد الفنان السوري جمال سليمان انه ليس غاضباً من طريقة وضع صورته على الملصق الدعائي الترويجي الخاص بمسلسل "زي الشمس" الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني. وذلك في توضيح منه لـ""الخليج 365"" على خلفية الجدل الذي أُثيرَ عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ظهور رسمه خلف أبطال العمل رغم شهرته العربية الواسعة.
وشرح في تصريحٍ لـ""الخليج 365"" أنه يُطل في هذا العمل كضيف شرف وليس بدور الطولة. مضيفاً: "اعتقد أن الدعاية الترويجية الخاصة بالعمل وطريقة وضع صورتي هي مسألة خاصة بيني وبين الشركة المنتجة للعمل".
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