دينا الشربيني تستعين بمخرج ثالث لاستكمال "زي الشمس"

قرَّر صنّاع مسلسل "زي الشمس" للنجمة دينا الشربيني، بعد استبعاد المخرجة كاملة أبو ذكري، والاستعانة بالمخرج سامح عبد العزيز، الاستعانة بمخرج ثالث وهو أحمد مدحت، ليتولى الإشراف على وحدة إضافية لتصوير أكبر عدد من مشاهد المسلسل، حتى يتمكن من اللحاق بماراثون دراما رمضان 2019.

ويتولى المخرج سامح عبد العزيز، الإشراف على تصوير مشاهد النجمة دينا الشربيني في الوحدة الأولى، إضافة إلى عملية المونتاج الخاصة بإعداد حلقات المسلسل للعرض، بينما سيتفرغ المخرج أحمد يحيى والذي أخرج مسلسل "اختفاء" لنيللي كريم في العام الماضي، لتصوير مشاهد تجمع بقية النجوم.

ويُذكر أنّ الشركة المنتجة للمسلسل، أكدت سابقًا أنها استبعدت المخرجة الأصلية للعمل كاملة أبو ذكري بسبب بطء معدلات التصوير، بما يهدد فرص عرض المسلسل في موسم دراما رمضان، ولكنّ مصادر من داخل العمل أكدت أنّ المخرجة تم استبعادها بعدما رفضت التدخلات المستمرة من المطرب عمرو دياب.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن كاملة فوجئت بأنّ دياب يتدخل في كل تفاصيل العمل دعمًا لدينا الشربيني، وتفاقمت الأمور عندما علمت كاملة أنّ عمرو بدأ وضع الموسيقى التصويرية للعمل، من دون إخطارها، وهو ما اعتبرته استهانة بمكانتها كمخرجة قدمت العشرات من الأعمال المتميزة، ولم تسمح يومًا لأحد بالتدخل في عملها.

ورفضت كاملة أبو ذكري الخوض في تفاصيل أزمتها مع النجمة دينا الشربيني وصنّاع مسلسل "زي الشمس"، مؤكدة أنها أغلقت للأبد صفحة هذا العمل، وللتوثيق، أشارت إلى أنها انتهت بالفعل من إخراج 9 حلقات كاملة من المسلسل، من ضمنها بعض المشاهد في العاصمة الإنكليزية لندن، ولكنها طلبت من الشركة المنتجة عدم وضع اسمها على العمل، كما تنازلت عن بقية أجرها، رغم أنّ قواعد السوق تمنحها الحق في الحصول على أجرها كاملًا، لأنّ الشركة المنتجة هي التي قامت باستبعادها.

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ووجهت كاملة عتابًا إلى زميلها المخرج سامح عبد العزيز الذي وافق على استكمال مهمة تصوير المسلسل، من دون أن يهاتفها أولًا مثلما يقضي العرف المهني، مشيرة إلى أنه تحدث معها عقب اتفاقه مع الشركة المنتجة.

يُذكر أنّ دينا الشربيني ستقدم دور محامية، يتم قتل شقيقتها، وتسعى بدورها لمعرفة هوية القاتل وتقديمه للعدالة، في إطار مليء بالتشويق والرعب، وبمشاركة النجوم أحمد السعدني، وأحمد داود، وسوسن بدر التي تجسد شخصية أم الشقيقتين، كما يشارك عدد كبير من ضيوف الشرف، وتم التعاقد بالفعل مع النجم الشاب أحمد مالك، ومن إنتاج محمد مشيش، ويتولى عمرو دياب عبر شركته "ناي" الإشراف على الموسيقى التصويرية وشارتي البداية والنهاية.

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