لقاء الخميسى وهدى المفتى ضيفا سمر يسرى فى حفلة 11 على ON E

تستضيف الإعلامية سمر يسرى، فى برنامج حفلة11، الفنانة لقاء الخميسى، للحديث حول أعمالها الأخيرة، وحياتها الشخصية الخاصة، والمواقف التى تعرضت لها خلال عملها فى مجال التمثيل، كما تستضيف الممثل عمرو عبد العزيز.

وتستضيف سمر يسرى، الفنانة وعارضة الأزياء هدى المفتى، للحديث عن بداية عملها الفني كعارضة أزياء، حيث طرحت عليهم بعض الأسئلة خلال استضافتهم بالبرنامج على مدار حلقتى اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.

برنامج حفلة11 يذاع يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع فى تمام الساعة 11 م على قناة ON E.

يذكر أن الفنانة لقاء الخميسى انضمت إلى قائمة عشاق صور "سيلفى الاسانسير"، حيث الوقوف أمام المرآة الموجودة فى الأسانسير، ومن ثم التقاط صورة من خلال هذه المرآة، وظهرت الفنانة الخميسى فى أكثر من مشهد خلال تواجدها فى الأسانسير.

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