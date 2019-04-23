هيثم مازن يطرح "سامحنا يا رسول الله" بمناسبة شهر رمضان

يشارك المطرب هيثم مازن، الأمة الإسلامية فرحتها بشهر رمضان الكريم من خلال طرح دعاء ديني بعنوان "سامحنا يا رسول الله"، اليوم الثلاثاء، على مواقع التواصل الاجتماعي وإحدى القنوات الفضائية.

وأكد هيثم مازن، أن دعاء "سامحنا يا رسول الله" تدور كلماتها حول التقصير والابتعاد عن أسس ومبادئ الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام إلا وهي الابتعاد والمودة والإنسانية والانشغال الكامل بمتاعب الحياة لدرجة النسيان واتجاهنا للتفكير في المستقبل الدنيوي ونسيان المستقبل الأهم إلا وهو يوم القيامة.

وأضاف هيثم، أن دعاء "سامحنا يا رسول الله " من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقي معتز بسيوني.

ويذكر أن آخر أغانيات هيثم مازن "حاسس" وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع محمد العشي وميكساچ وماستر هاني محروس.

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