شكرا لقرائتكم خبر عن كانوا أوبا وفجأة بقوا هوبا.. مشاهير تميزوا فى دور واحد فقط ثم اختفوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحلم الآلاف من الناس بأن يصبحوا مشهورين، لكن الجميع يعرف جيدًا أن على قدر صعوبة الوصول إلى النجومية، على قدر صعوبة الحفاظ عليها، لذلك حتى لو أصبحت ناجحًا حقًا، فهذا لا يعنى أن حياتك المهنية ستزدهر فى المستقبل، ولسوء الحظ أثبت بعض مشاهير هوليود أن هذا صحيح، وفى هذا التقرير نتعرف معا على فنانين نجحوا وازدهروا فى دور واحد فقط ثم انطفأ بريقهم.

في عام 2012 أصبح مقطع الفيديو الخاص بـ جانجام ستايل، هو الفيديو الأكثر مشاهدة فى سجل اليوتيوب، كما تحدث العالم بأسره عن الموسيقى الكورى الجنوبى «بى س واى»، وكانت الأغنية فى أعلى قوائم الموسيقى لعدة أشهر على الرغم من أنها كانت باللغة الكورية، لكن حتى الآن لم يقم بأى نجاح مماثل.

حصل جرينت على شهرة فائقة أثناء تصوير أجزاء الفيلم العالمى هارى بوتر بجميع أجزائه، بعد انتهاء الفيلم لم يظهر فى دور بمثل هذا النجاح مرة أخرى.

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كانت شيللى دوفال ممثلة واعدة للغاية، كما حصلت على جائزة مهرجان كان السينمائى عن دورها الرئيسى فى 3 نساء، بعد ذلك فى التسعينيات، بدأت دوفال تحمل الكثير من الأدوار الداعمة، وفى عام 2002 أوقفت مهنتها السينمائية تمامًا.

فى الثمانينيات من القرن الماضى كان ريك مورانيس ​​أحد أكثر الممثلين الكوميديين شعبية فى الولايات المتحدة وكندا، فقد لعب الأدوار الرئيسية فى Ghost Busters وغيرها من أدوار الكوميديا ​​العائلية الشهيرة فى ذلك الوقت، ولم يكن هناك أى خطر على حياته المهنية، لكن فى بداية التسعينيات، توفيت زوجته بسبب السرطان، بعد ذلك اتخذ الممثل قرارًا بالانعزال عن العالم من أجل تربية أولاده.