شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. نجوم هوليود يتألقون فى العرض الخاص لفيلم Avengers بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع أبطال فيلم Avengers: Endgame للسير على آخر سجادة حمراء كأبطال خارقين، أمس فى هوليوود، للاحتفال بالعرض الخاص للجزء الأخير المنتظر من الفيلم، المقرر عرضه غدًا فى مصر والسعودية، ويوم الجمعة القادم الموافق 26 أبريل فى الولايات المتحدة الأمريكية.



برى لارسون فى العرض الخاص وكانت قائمة الحاضرين مثيرة للإعجاب، حيث تجمع نجوم الصف الأول من مشاهير هوليود لحضور العرض الخاص للفيلم، وهو تكملة مباشرة لفيلم Avengers: Infinity War، الذى عرض العام الماضى، ويختتم الفيلم قصص الأبطال الخارقين التى روتها شركة مارفل Marvel السينمائية فى 21 فيلمًا ابتداء من فيلم الرجل الحديدى Iron Man الذى عرض عام 2008.

سكارليت جوهانسن

تألقت نجمة الكابتن مارفل برى لارسون، 29 سنة، فى فستان بلون الموف الشاحب الذى تلائم بشكل كبير مع لون السجاد، بينما ارتدت سكارليت جوهانسون التى تلعب دور دور الأرملة السوداء، بفستان براق لامع بدون حمالات، عارضة وشمها الكبير، الذى اقترن مع حذاء بكعب عال لامع وشنطة مطابقة بين الحاضرين، روبرت داونى جونيور، كريس إيفانز، مارك روفالو، سكارليت جوهانسون، وفنان "SNL" كولن جوست، مات ديمون، كريس برات، وخطيبته كاثرين شوارزنيجر، كريس هيمسورث، وليام هيمسورث، وزوجته مايلى سايروس، برادلى كوبر، برى لارسون، داناى جوريرا، جوينيث بالترو، إيفانجلين ليلى، الممثل والمخرج جون فافريو، ناتالى بورتمان، جوش برولين، كوبى سمولدرز، وتاران كيلام، دون تشيدل، سيباستيان ستان، بول رود، تيسا طومسون، جيرمى رينر، بنديكت كومبرباتش، ليتيتيا رايت، فان ديزل، بوم كليمينتيف، كارين جيلان، لورنس فيشبورن، ليندا كارديلينى، إليزابيث أولسن، وانتونى ماكى. Advertisements

فى الأسبوع الماضي، كتب أنتوني وجوزيف روسو، مخرجى السلسلة، خطابًا لمشجعي مارفل، طالبين منهم الحفاظ على أسرار نهاية الفيلم، حتى يحصل المزيد من الناس على فرصة لمشاهدة الفيلم دون حرق الأحداث.

وقال روسو براذرز: "نظرًا لأن كثيرين منكم استثمروا وقتك وقلوبكم وأرواحكم في هذه القصص، فإننا نطلب مساعدتكم مرة أخرى، عندما ترى نهاية الفيلم فى الأسابيع المقبلة، يرجى عدم إفسادها للآخرين".

بعد العرض الأول أمس، تحدث كريس هيمسوورث إلى الحشد وأخبرهم أنه "بكى، على ما أظن، أكثر من 6 مرات" ، وفقًا لمقطع فيديو صوّره أحد الحضور، وأضاف :"هذه الفرصة غيرت حياتنا، أنا أحبكم جميعًا، لقد كانت هذه التجربة مذهلة."