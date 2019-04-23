"فركش".. شريف منير وابنته يحتفلان بانتهاء تصوير "أنا وبنتي"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان شريف منير وابنته أسما بانتهاء تصوير حلقات برنامجهما "أنا وبنتي"، الذي يعرض على شاشة ONE ونشرت أسما شريف منير عبر حسابها على إنستجرام، مقطع فيديو يظهر فريق عمل البرنامج بالكامل، يحتفلون بانتهاء التصوير. وكتبت أسما، قائلة: "آخر يوم تصوير كانت رحلة جميلة أوي بجد، لسه البرنامج بيتعرض ومكمل كمان 9 أسابيع بعد رمضان إحنا بس خلصنا تصوير الثلاث مواسم". والبرنامج يقدمه شريف منير، وابنته أسما، ويناقش فى كل حلقة أحد الموضوعات التى تتناول الفرق بين الأجيال من خلال مجموعة من الضيوف المختلفة. Advertisements

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