بالمايوة وفى الشمس.. إيفا لونجوريا تستعرض رشاقة جسدها وتمارس اليوجا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقضى حاليا النجمة العالمية إيفا لونجوريا إجازة مميزة مع أسرتها تستمتع بيومها على طريقتها الخاصة، فقد نشرت لونجوريا ذات الـ44 عاما صورة أبرزت بها رشاقة جسدها، حيث كانت ترتدى لونجوريا "مايوه" ذى تصميم مثير باللون الأحمر، كما كانت تمارس هوايتها المفضلة وهى "اليوجا".

يذكر أن إيفا لونجوراى قدمت عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها " Crazy Kind of Love " و " Frontera " و " Any Day " و" Maya & Marty " و " Jane the Virgin " و " Overboard " ، و غيرها.