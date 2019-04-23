شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بعيد ميلاد جى جى حديد الـ24.. شاهد أرقى إطلالاتها فى عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل، اليوم، النجمة والسوبر موديل الشهيرة جى جى حديد بعيد ميلادها الـ24، وبفضل موهبتها وإطلالتها الراقية استطاعت جى جى أن تكتسب شعبية جارفة بشتى أنحاء العالم بالرغم من صغر سنها.

وأن جى جى حديد سافرت خلال العام لعدد من البلدان منها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ولندن وميلانو، ونرصد اليوم أجمل إطلالات حديد خلال 2018، وهو ما أوضح مدى حرصها على التحديد سواء فى اختيار style ملابسها أو ماكياجها أو تصفيفة شعرها.



إطلالة بتوقيع Fendi



أكتوبر 2018



باطلالة حمل إمضاء دار Burberry في فبراير 2018



بملابس من Ralph Lauren في أكتوبر 2018



جى جى حديد مايو 2018



ديسمبر 2018



سبتمبر 2018

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في أكتوبر 2018



مارس 2018



مايو 2018



مرتده تي شيرت من Prabal Gurung



مرتديه جاكت من فيندي في سبتمبر 2018



نوفمبر 2018



جي جي حديد



جي جي باطلالة مميزة



جي جي باطلالة مميزة