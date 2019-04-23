الارشيف / فن ومشاهير

احتفالا بعيد ميلاد جى جى حديد الـ24.. شاهد أرقى إطلالاتها فى عام

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/18
  • 2/18
  • 3/18
  • 4/18
  • 5/18
  • 6/18
  • 7/18
  • 8/18
  • 9/18
  • 10/18
  • 11/18
  • 12/18
  • 13/18
  • 14/18
  • 15/18
  • 16/18
  • 17/18
  • 18/18

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بعيد ميلاد جى جى حديد الـ24.. شاهد أرقى إطلالاتها فى عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل، اليوم، النجمة والسوبر موديل الشهيرة جى جى حديد بعيد ميلادها الـ24، وبفضل موهبتها وإطلالتها الراقية استطاعت جى جى أن تكتسب شعبية جارفة بشتى أنحاء العالم بالرغم من صغر سنها.

وأن جى جى حديد سافرت خلال العام لعدد من البلدان منها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ولندن وميلانو، ونرصد اليوم أجمل إطلالات حديد خلال 2018، وهو ما أوضح مدى حرصها على التحديد سواء فى اختيار style ملابسها أو ماكياجها أو تصفيفة شعرها.

اطلالة بتوقيع Fendi
إطلالة بتوقيع Fendi

 

أكتوبر 2018
أكتوبر 2018

 

باطلالة حمل إمضاء دار Burberry في فبراير 2018
باطلالة حمل إمضاء دار Burberry في فبراير 2018

 

بملابس من Ralph Lauren في أكتوبر 2018
بملابس من Ralph Lauren في أكتوبر 2018

 

جى جى حديد مايو 2018
جى جى حديد مايو 2018

 

ديسمبر 2018
ديسمبر 2018

 

سبتمبر 2018
سبتمبر 2018

 

Advertisements
في أكتوبر 2018
في أكتوبر 2018

 

مارس 2018
مارس 2018

 

مايو 2018
مايو 2018

 

مرتده تي شيرت من Prabal Gurung
مرتده تي شيرت من Prabal Gurung

 

مرتديه جاكت من فيندي في سبتمبر 2018
مرتديه جاكت من فيندي في سبتمبر 2018

 

نوفمبر 2018
نوفمبر 2018

 

جي جي حديد
جي جي حديد

 

جي جي باطلالة مميزة (1)
جي جي باطلالة مميزة

 

جي جي باطلالة مميزة (1)
جي جي باطلالة مميزة

 

جي جي باطلالة مميزة (2)
جي جي باطلالة مميزة
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احتفالا بعيد ميلاد جى جى حديد الـ24.. شاهد أرقى إطلالاتها فى عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا