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شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بعيد ميلاد جى جى حديد الـ24.. شاهد أرقى إطلالاتها فى عام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل، اليوم، النجمة والسوبر موديل الشهيرة جى جى حديد بعيد ميلادها الـ24، وبفضل موهبتها وإطلالتها الراقية استطاعت جى جى أن تكتسب شعبية جارفة بشتى أنحاء العالم بالرغم من صغر سنها.
وأن جى جى حديد سافرت خلال العام لعدد من البلدان منها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ولندن وميلانو، ونرصد اليوم أجمل إطلالات حديد خلال 2018، وهو ما أوضح مدى حرصها على التحديد سواء فى اختيار style ملابسها أو ماكياجها أو تصفيفة شعرها.
إطلالة بتوقيع Fendi
أكتوبر 2018
باطلالة حمل إمضاء دار Burberry في فبراير 2018
بملابس من Ralph Lauren في أكتوبر 2018
جى جى حديد مايو 2018
ديسمبر 2018
سبتمبر 2018
في أكتوبر 2018
مارس 2018
مايو 2018
مرتده تي شيرت من Prabal Gurung
مرتديه جاكت من فيندي في سبتمبر 2018
نوفمبر 2018
جي جي حديد
جي جي باطلالة مميزة
جي جي باطلالة مميزة
جي جي باطلالة مميزة
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