آخر تطورات قضية الكويتي شعيب المتهم بالتحريض على الفسق والفجور في علاقات غير شرعية

أعلن الإعلامي الكويتي شعيب راشد، براءته من تهمة “التحريض على “الفسق والفجور”، وأعاد نشر حلقة “علاقات غير شرعية” التي بسببها رفعت الدعوى ضده.

وقال “راشد” على حسابه في “تويتر”: “لله الحمد حصلت على البراءة من الدعوى المرفوعة ضدي من وزارة الداخلية الكويتية التحريض على الفسق والفجور في حلقة (علاقات غير شرعية) من سوار شعيب”.

وأضاف: “أشكر القضاء الكويتي على إنصافي، وأشكر (الداخلية) على لجوءها القانوني للفصل في إدعائها، واللجوء إلى القضاء خطوة حضارية”.

وتابع “راشد”: “فخور جدًا بهذا المشهد القانوني، ولا للتعسف وتقييد النص الإعلامي أو فرض رقابة سابقة على أي نشاط فني، ومع القضاء فإنه ملجأنا جميعًا بعد الله”.

كما أعاد الإعلامي الكويتي، نشر حلقة علاقات غير شرعية” التي بسببها رفعت الدعوى ضده، وعلق عليها قائلًا: “فخور أكثر بهذه الحلقة التي لامست واقع اجتماعي مهم”.