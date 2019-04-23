أعلن الإعلامي الكويتي شعيب راشد، براءته من تهمة “التحريض على “الفسق والفجور”، وأعاد نشر حلقة “علاقات غير شرعية” التي بسببها رفعت الدعوى ضده.
وقال “راشد” على حسابه في “تويتر”: “لله الحمد حصلت على البراءة من الدعوى المرفوعة ضدي من وزارة الداخلية الكويتية التحريض على الفسق والفجور في حلقة (علاقات غير شرعية) من سوار شعيب”.
وأضاف: “أشكر القضاء الكويتي على إنصافي، وأشكر (الداخلية) على لجوءها القانوني للفصل في إدعائها، واللجوء إلى القضاء خطوة حضارية”.
وتابع “راشد”: “فخور جدًا بهذا المشهد القانوني، ولا للتعسف وتقييد النص الإعلامي أو فرض رقابة سابقة على أي نشاط فني، ومع القضاء فإنه ملجأنا جميعًا بعد الله”.
كما أعاد الإعلامي الكويتي، نشر حلقة علاقات غير شرعية” التي بسببها رفعت الدعوى ضده، وعلق عليها قائلًا: “فخور أكثر بهذه الحلقة التي لامست واقع اجتماعي مهم”.
كانت هذه تفاصيل خبر آخر تطورات قضية الكويتي شعيب المتهم بالتحريض على الفسق والفجور في علاقات غير شرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.