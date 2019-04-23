نقاد عن آخر أفلام "أفنجرز": "لعبة النهاية" إنجاز في صناعة السينما

أشاد عدد من النقاد السينمائيين ونجوم هوليوود بآخر أفلام سلسلة "أفنجرز"، الذي أقيم عرضه الأول في مركز مؤتمرات لوس أنجلوس، مساء الإثنين، بمشاركة المئات من نجوم السينما وعشاق السلسلة.

والفيلم "أفنجرز.. لعبة النهاية" هو المتمم للجزء الثالث الذي يحمل اسم "Infinity War"، بطولة النجوم روبرت داوني جونيور، جونيث بالترو، كارين جيلان، جيريمي رينر، سكارليت جوهانسون، جان فافريو، كريس هيمسورث، وكريس إيفانز، وغيرهم.

وذكرت مجلة "فارايتي" الأمريكية، تحت عنوان "الفيلم الأكثر عاطفية وملحمية"، أن ردود الفعل من النقاد والمراسلين ورواد مواقع التواصل كانت إيجابية، موضحة أن عددا من المعلقين عشاق الفيلم حذروا من العناصر العاطفية.





وغرد محرر "فاندانجو"، إريك ديفيس، قائلا: "الفيلم تتويج حقيقي لـ22 فيلما، لا يختتم القصة فحسب بل يوسعها".





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ووصف بيتر سكريتا الفيلم بأنه "الأكثر عاطفية وملحمية، وتكريم لـ10 سنوات من هذا الكون".





وكتب كريستيان هارلوف أن الفيلم "مسلسل عاطفي مطلق"، بينما قالت بياتريس فيرهوفن، مراسلة فيلم Wrap إنها "بكت كثيرًا"، مستطردة: "كل النظريات لم تعدك لهذا".





ووصف دينيس تسنج من "كوليدر فيديو" أن أغنية "Endgame" تعد "إنجازا في صناعة الأفلام السينمائية"، وكتب ديف إيتزكوف من صحيفة "نيويورك تايمز": "لم أكن مستعدًا لمجموعة المشاعر التي وضعتها Endgame، بدءًا من اليأس التام إلى الغبطة الخالصة".

ويسعى الفيلم للتغلب على سلفه "المنتقمون: إنفينيتي وور" في شباك التذاكر، والذي كان الأكثر ربحًا على الإطلاق؛ إذ تمكن وحده في حصد أكثر من مليار دولار.