24 فيلما تتنافس على "الصقر الإماراتي" في "العين السينمائي"

أعلن مهرجان "العين السينمائي"، الذي تنطلق دورته الأولى 30 أبريل/نيسان، اختيار 24 فيلما إماراتيا تتنافس في المسابقة الرسمية على جائزة "الصقر الإماراتي".

وتتنوع أفلام المهرجان، الذي يقام تحت رعاية الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ويحمل شعار "سينما المستقبل"، بين الرعب والكوميديا والقصص الإنسانية والرومانسية، وحاز أغلبها العديد من الجوائز من مهرجانات محلية وعربية، وتولى إنتاجها وإخراجها نخبة من صناع السينما الإماراتيين، ونجحوا في تقديم أفلام عالية المستوى من النواحي الفنية والإخراجية، وكذلك النصوص التي نالت اهتماماً كبيراً من عشاق السينما الإماراتية.

5 أفلام طويلة

تتنافس 5 أفلام إماراتية طويلة في مسابقة "الصقر الإماراتي"، هي: "مسك" في عرضه الخليجي الأول، للمخرج حمد السويدي، وتدور أحداثه حول أحمد الذي يتخلى عن مهنته في إدارة المتاحف ليكون بجانب والده المريض.





وأيضا فيلم "ولادة" الحاصل على جائزة وزارة الداخلية الإماراتية كأفضل نص أمني واجتماعي 2015، وفاز بالتعاون مع مهرجان دبي الدولي للسينما بجائزة IWC كأفضل نص في 2016، للمخرج عبدالله حسن أحمد.

وتدور أحداث العمل حول أسرة إماراتية تمر بطيف من المشاعر والذكريات والأفكار، التي تعبر عن تناقضات الحياة والخط الفاصل بين الحياة والموت، بطولة عبدالرحمن المرقب ونورة العابد وعلي جمال وخالد البناي وصالح زعل.

الفيلم الثالث هو "نادي البطيخ" للمخرج ياسر النيادي، بطولة خالد المعني وخالد النعيمي ومحمد صالح وعيسى عرب وهدى الغانم، وتدور قصته حول 6 رجال يلتقون في مزرعة لممارسة طقوس غامضة، ترحّلهم تلك الطقوس نحو ماضيهم الصادم.





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أما الفيلم الرابع المشارك فهو "كيمره" للمخرج عبدالله الجنيبي، الذي حصل على جائزة أفضل إخراج في الدورة الـ14 من مهرجان دبي السينمائي الدولي 2018 في مسابقة المهر الإماراتي، بطولة عمر الملا وياسر النيادي وإبراهيم استادي، وتدور أحداثه حول شباب يعثرون على كاميرا في الصحراء، ويشاهدون أحداثاً غير متوقعة خزنت عليها.





والفيلم الخامس والأخير هو "علي وعليا" للمخرج حسين الأنصاري، بطولة خليفة البحري ونيفين ماضي وسوسن سعد وأحمد عبدالرزاق، ويروي العلاقة القوية التي تربط علي وعليا، وهما جيران منذ الصغر، ويحلمان بالزواج عند الكبر، ولكن أحداثا كبيرة تتسبب في فراقهما.

19 فيلما قصيرا

أما الأفلام الإماراتية القصيرة التي تشارك في المسابقة فهي: "ليلة" للمخرج سعود الشحي، و"40" للمخرج طلال محمود، و"صريح" للمخرج أيهم الصبيحي، و"أعطني فرصة" للمخرج منصور اليبهوني الظاهري، و"ليمون" للمخرج عبدالرحمن المدني، و"مكر" للمخرجة هناء كاظم، و"مريم" للمخرج محمد الحمادي و"Mum" للمخرجة مريم العوضي.





كما تضم القائمة أفلام: "سرمد" للمخرج عبدالله الحميري، و"ثوب" للمخرجة ريحانة الهاشمي، و"أرض التسامح" للمخرج ناصر اليعقوبي، و"الكرسي" للمخرج مانع الحوسني، و"بريد" للمخرج خميس الشحي، و"روز" للمخرج علي لاري، و"ضوء خافت" للمخرج وليد الشحي، و"كاكاو" للمخرج عبدالله محمد، و"مقطوع مؤقتاً" للمخرج حمد صغران، و"وضوء" للمخرج أحمد حسن أحمد، و"سايرين الغوص" للمخرج صالح كرامة.

ويفتتح المهرجان دورته الأولى بالفيلم المصري "الكنز: الحب والمصير"، على مسرح مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء في حديقة الحيوانات بالعين، إنتاج وليد صبري، وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد سعد وهند صبري ومحمد رمضان وروبي وأحمد رزق.





ويواصل الجزء الثاني ما انتهى إليه الأول "الحقيقة والخيال"، حول حكايات "حتشبسوت" في العصر الفرعوني، و"علي الزيبق"خلال العصر العثماني، و"بشر الكتاتني" رئيس القلم السياسي، الذي يواجه تحديات جديدة في العمل.

كما يقدم المهرجان لجمهوره برنامج "سينما التسامح" انسجاماً مع أهداف عام التسامح لدولة الإمارات، عبر مجموعة أفلام تبرز مفهوم التسامح والتعايش على أرض الإمارات، منها "ناني" و"أرض التسامح".