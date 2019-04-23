رحلة أمير كرارة مستمرة مع التشويق والإثارة في “كلبش 3”

بعدما كشف المشهد الأخير من الجزء الثاني تعرُّض سليم الأنصاري لمحاولة اغتيال، يبدأ الجزء الجديد بعودة الرجل لمواجهة عددٍ من الصراعات، ويقرّر التقدم باستقالته من وزارة الداخلية، فما الذي ستؤول إليه الأمور؟ لاحقاً، تتطور الأحداث ويخوض خلالها سليم الأنصاري مواجهات حادة مع أكرم صفوان (هشام سليم). يضمّ الجزء الجديد مجموعة كبيرة من الممثلين، إضافة إلى مشاركة عربية واسعة من الكويت ولبنان وسوريا والعراق والجزائر وغيرها.

أمير كرارة: سليم الأنصاري هو جيمس بوند العالم العربي

يوضح أمير كرارة أن “سليم الأنصاري سيوضع في حكاية جديدة مختلفة، بمعنى أن كل جزء من هذا المسلسل قائم بذاته، والرابط الوحيد بينها هو سليم وعائلته”، مضيفاً” سنرى كيف خرج سليم من البلد وكيف عاد إليها، وسنشاهد طبيعة علاقته بوالدته التي مرّ 3 سنوات على آخر لقاء معها ومع ابنه الذي قارب عمره 5 سنوات، بعد ذلك نبدأ حكاية الجزء الثالث.” يتحدث أمير كرارة عن الممثلين الجدد والقدامى في العمل، فيقول: “معنا نخبة من الممثلين هم أبطال الجزء الثالث، منهم هشام سليم وأحمد عبد العزيز وأميرة العايدي وهيدي كرم ويسرا اللوزي وأحمد العوضي وإسلام جمال سارة عادل ومحمود حافظ.. ومن يستمر معنا من الجزئين الماضيين هم هالة فاخر وعمر الشناوي فقط”. ويردف بالقول أن “الجزء الأول من العمل حمل فكرة الهروب، ثم كانت المواجهة في الجزء الثاني، وسنصل اليوم إلى الانتقام في الجزء الثالث، وأشبه سليم الأنصاري بـ جميس بوند العالم العربي”. وأضاف كرارة أن “الشخصية ستعمل في الحراسات الخاصة وسنتعرف حلقة بعد أخرى إلى ما ستواجهه في سياق الأحداث”.

يعتبر كرارة أن “لكل حدوتة أيقونة للخير في مقابل أيقونة للشر اللذيْن يمثلهما جلال وأكرم”. ويبدي سعادته للتعامل مع نجمين من أبرز الممثلين هما أحمد عبد العزيز الذي يؤدي دوراً هاماً في سياق العمل حيث يقدم شخصية اللواء جلال، وكذلك هشام سليم الذي يمثل محور الشر من خلال دور أكرم صفوان”.

ويشدد كرارة: “كلبش كان فاتحة خير علي للسنة الثالثة على التوالي. المخرج بيتر ميمي هو صديقي وبمثابة أخ لي، وهو مخرجي المفضل، بتنا نعرف بعضنا وما نفكر به قبل أن نقوله أحياناً، ونشكل فريقاً جميلاً، ولا أبالغ إذا قلت بأن بيتر ميمي اليوم هو واحد من أهم المخرجين في مصر والعالم العربي بالنسبة لي”. أخيراً يشيد كرارة بنص الكاتب باهر دويدار، الذي يصفه قائلا: “هو الكاتب المجتهد الذي استطاع أن يكتب سيناريوهات مشوقة، وهو بالطبع السبب الرئيسي والأهم في نجاحنا، لأن “الورق” هو الأساس”.

الكاتب باهر دويدار.. حكاية إنسانية تتعرض لقضايا تخص المنطقة العربية

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من جانبه، يوضح الكاتب باهر دويدار أن “كل جزء من هذا العمل هو قصة منفصلة عن الأخرى، وكأنها سلسة حلقات من الصراعات التي يخوضها البطل سليم الانصاري”، مشيراً إلى “أننا قبل قرارنا بكتابة الجزء الثالث، كنا في حيرة فيما إذا ما كان علينا تنفيذه أم لا، إلى أن حُسم الموقف بعدما توصلنا إلى قصة نأمل أن تكون على مستوى الجزأين الأول والثاني، إذا لم تكن أقوى!..” ويضيف دويدار: “الجزء الجديد مختلف عن سابقه بالشكل، فالقضية هذه المرة إنسانية أكثر وتتعرض لقضايا تخص المنطقة العربية عموماً”. يشدّد دويدار على تقنيات التصوير التي تتطور جزءاً بعد آخر، في عمل صُوِّر قسم منه خارج مصر، وبات منسوب الأكشن والحركة فيه أعلى، إلى جانب حضور عربي كبير قوامه ممثلين من الخليج ولبنان وسوريا والعراق والجزائر”. ويسترض حول هذا الموضوع قائلاً: “أنا عروبي وفخور بانتمائي العربي، وقد تعمدنا أن يكون للنجم العربي حضور في الجزء الجديد، لأن “كلبش” خرج من إطار المحلية المصرية إلى رحاب الوطن العربي عموماً، وحقق نجاحاً واسعاً في مختلف الدول العربية”. ويختم دويدار: “ستكون الصراعات في المنطقة محور الجزء الجديد، حيث سنطرحها بشكل غير تقليدي من خلال شخصيات جديدة على الدراما العربية”.

المخرج بيتر ميمي.. هكذا يحاول الأشرار الضغط على سليم الأنصاري!

يوضح المخرج بيتر ميمي أن: “الدراما التلفزيونية قائمة على فكرة الأجزاء، ولكننا نفتقد هذا الأمر منذ مدة، لأنه يجب إيجاد العمل المناسب الذي يحقق نسبة مشاهدة مرتفعة في كل جزء يقدمه، والناس باتت مرتبطة بالمسلسل والبطل سليم الانصاري بشكل يفوق التوقعات”، ويضيف بيتر: “نخطّط في كل جزء لتقديم عمل يحمل أحداثاً أقوى من سابقه ودراما مترابطة، ويطرح مواضيع اجتماعية جديدة إلى جانب العلاقات الأسرية”. بموازاة ذلك، يثني بيتر على النص المكتوب وحرفية باهر دويدار، فيقول: “هو الذي جعل كل جزء قائماً بذاته ما يتيح للمشاهد الذي لم يتابع الجزئين الأول والثاني متابعة الجزء الثالث بشكل عادي، أما الرابط الوحيد بين كل الأجزاء هو سليم الانصاري وعائلته والمؤلفة اليوم من والدته ناديا وزوج أخته حسام إضافة إلى ابنه مالك (الطفل أحمد آدم).” ويختم بيتر: “سيعود سليم إلى أسرته بعد خمس سنوات من الغياب، وفي هذا الجزء سيحاول الأشرار الضغط عليه باستخدام ابنه.. أنا محظوظ بالعمل مع أمير كرارة، الذي أعتبره واحد من أهم نجوم التلفزيون والسينما في مصر، ويسعدني أنه يرشحني للعمل معه”.

نجوم من الجزء الجديد

هيدي كرم: إعلامية مؤثرة تُستغل لأهداف خاصة

من النجوم الوافدين إلى الجزء الثالث، الممثلة هيدي كرم التي تعرب عن حماستها للانضمام إلى هذا الجزء، وتقول “أي ممثل في مصر لن يتردد إذا ما عرض عليه المشاركة في هذا المسلسل”. وحول دورها في العمل، تقول: “أجسد دور الإعلامية القوية والمؤثرة في الرأي العام والتي تعمل في شبكة قنوات تلفزيونية خاصة تابعة لرجل الأعمال أكرم صفوان. لقد تمكّنت هذه الإعلامية المؤثرة في الرأي العام من بناء جسور الثقة مع الناس وهي تدافع بصدق ونزاهة عن القضايا التي تتبنّاها، ولكن سيتم استغلالها لتوجيه الرأي العام بطريقة تخدم خطاً معيناً، سنتبيّنه خلال الأحداث”.

الجدير بالذكر أن مسلسل “كلبش 2” هو من كتابة باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة أمير كرارة، هالة فاخر وعمر الشناوي والطفل أحمد آدم، وينضم إلى الجزء الثالث كل من هشام سليم، أحمد عبد العزيز، أميرة العايدي، هيدي كرم، يسرا اللوزي، أحمد العوضي، إسلام جمال، سارة عادل، محمود حافظ، هدى الأتربي، ومجموعة من نجوم العالم العربي منهم محمد الحداد، وعدي رعد، وغنوة محمود، والمنتصر نجم الدين، وبسام قطيفان وآخرين.