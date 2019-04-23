بدء العرض التجاري لفيلم "ليل خارجي" في أربعة دول عربية

يبدأ هذا الأسبوع العرض التجاري لفيلم ليل خارجي في أربعة دول عربية هي الامارات العربية المتحدة وجمهوريتي تونس والجزائر ومملكة البحرين، وعمان ويوزعه هناك جولف فيلم واومينا برودكشن.

الفيلم كان قد فاز مؤخرا بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية كما فاز أحد أبطاله شريف الدسوقي بجائزتين أخرهما جائزة التمثيل الخاصة من جمعية كتاب ونقاد السينما االمصرية وجائزة أفضل ممثل في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤٠، الفيلم إنتاج شركة حصالة ووزعته بمصر أفلام مصر العالمية.

أنتج بدعم من ”كانون“ بالشرق الأوسط - و نجوم إف إم، ومثل مصر في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ٢٠١٨، و شارك في مهرجاني مراكش، و ستوكهولم، وذلك بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان تورونتو الذي حاز إعجاب النقاد و بيعت كل تذاكل حفلاته.

وتدور أحداثه عن ثلاثة أشخاص من عوالم لا يمكن أن تتلاقى يجدون انفسهم مضطرين لقضاء ليلة سويا، يخالفون فيها شكل الحياة التي اعتادوها، ”مو“ المخرج الشاب الذي يصارع من أجل عمل فيلمه الجديد، ”توتو“ بائعة الهوى التي تقابلهم للمرة الأولى، ومصطفى سائق التاكسي الذي تتحول ليلته لصراع بينه وبين ”مو“ يحاول كلا منهما اثبات القوة والقيادة، بينما تقع ”توتو“ بين رحي هذا الصراع. في تجربة تستغرق ليلة كاملة يكتشفون فيها القاهرة في اعماقها الشعبية في ظلام الليل، ويعيدون اكتشاف ما ظنوا انهم يعرفونه عن أنفسهم وعن علاقاتهم، ويحاول ”مو“ معرفة كيف يستطيع ثلاثة افراد من ثلاثة طبقات اجتماعية مختلفة، وتوجهات اخلاقية وفكرية متباينة، التعايش داخل عربة تاكسي صغيرة في مدينة مزدحمة.

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العمل بطولة كل من كريم قاسم ومنى هلا وشريف قاسم ومشاركة متميزة لعدد كبير من النجوم من ضيوف الشرف هم بترتيب ظهورهم بالعمل علي قاسم وأحمد مجدي وبسمة وأحمد مالك وعمرو عابد. ومن تأليف شريف الالفي وإخراج أحمد عبد الله السيد.

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