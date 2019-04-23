3 فنانين راحلين يفاجئون الجمهور بآخر أعمالهم في رمضان

يشهد الماراثون الرمضاني للعام الحالي، عرض آخر أعمال عدد من النجوم الذين وافتهم المنية خلال العام أيضًا، مثل الفنان الراحل ياسر المصري ووائل نور ومحمود الجندي.

ياسر المصري بآخر بطولة ووائل نور مفاجأة الموسم

ويعرض في رمضان مسلسل "درب الشهامة" الذي يضم آخر مشاهد في حياة الفنان الأردني الراحل ياسر المصري، والتي انتهى منها العام الماضي قبل أيام من وفاته، ويجسد شخصية "الفارس سمران" في المسلسل البدوي الجديد، وأكد صناع المسلسل ان الفنان الراحل انتهى من تصوير جميع مشاهده قبل وفاته.

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ويعتبر ظهور الفنان وائل نور في موسم رمضان أبرز مفاجأة بالعام، خاصة بعد وفاته بثلاث أعوام وتأجيل عرض مسلسله الأخير "شقة فيصل" طوال هذه المدة، قبل ان يكشف صناع العمل عن عرضه أخيراً على "ام بي سي مصر" في موسم رمضان بدون حذف مشاهد وائل نور رغم وفاته قبل إنهاء جميع مشاهده في 2016، ويقوم ببطولة العمل آيتن عامر وكريم محمود عبد العزيز.

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محمود الجندي

وينتظر الجمهور مشاهدة آخر أعمال الفنان الراحل محمود الجندي في مسلسل "حكايتي" لياسمين صبري، رغم عدم حسم مصير مشاهده بالعمل ونفي صناع مسلسل "أبو جبل" لمصطفى شعبان مشاركته بالعمل قبل وفاته هذا الشهر، إلا انه يظهر بمشاهده في مسلسل "أفراح إبليس" الجزء الثاني والذي كان آخر اعماله في 2019.

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