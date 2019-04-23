جورج كلوني وزوجته يقضيان عيد الفصح برفقة أقاربه في أيرلندا

أمضى الممثل العالمي جورج كلوني وزوجته المحامية أمل علم الدين، عطلة عيد الفصح في التعرف على أقارب الممثل الأيرلنديين في لقاء شمل الأسرة في فندق ريفي من فئة الخمس نجوم.

وسافر نجم هوليوود البالغ من العمر 57 عامًا، ومحامية حقوق الإنسان البالغة من العمر 41 عامًا، وتوأمهما إيلا وألكساندر ذو الـ22 شهرًا، إلى أيرلندا لحضور اللقاء الأسري في فندق Ballyfin Demesne الفاخر في مقاطعة لاويس، وفقا إلى تقارير صحيفة الإندبندنت الأيرلندية.

وشُوهد الممثل "سعيدًا في النهاية بإعادة الاتصال بأقاربه والتعرف عليهم" في الرحلة التي نظمها والداه نيك (85 عامًا) ونينا (80 عامًا)، كما شوهد الزوجان البارزان بعد تناول العشاء مع الفنان الأيرلندي بونو (58 عامًا) في مطعم Coppinger Row في دبلن السبت.

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وصف ابن عم كلوني، آندي رينج، الممثل بأنه "رجل نبيل" بعد زيارته فندق باليفين، وفي حديثه عن الاجتماع العائلي قال لصحيفة "الإندبندنت" الأيرلندية إن "أول شيء قاله عندما وصل إلى فندق Ballyfin House كان إن هذا الرجل الأيرلندي يبلي بلاءً حسنا، إنه رجل يتمتع بحس عالٍ من الذوق الرفيع".

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وسُمّي فندق Ballyfin Demesne، الذي جرى فيه لم شمل العائلة، كأحد أفضل الفنادق في العالم من قِبل Conde Nast في عام 2016 والذي ضم كيم كارداشيان ويست وكيني ويست من بين ضيوفه الجدد.

يقال إن الممثل جورج كلوني وعائلته لهم صلات ببلدة أبييليكس الصغيرة في مقاطعة لاويس وويندغاب في مقاطعة كيلكيني التي تقع على بعد نحو ساعة من المكان الذي جرى فيه الاجتماع بالعائلة.

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