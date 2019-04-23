سميرة سعيد تستعد لطرح أغنية مغربية جديدة عقب شهر رمضان المقبل

تستعد الفنانة والمطربة المغربية سميرة سعيد، إلى إطلاق أغنية جديدة باللهجة المغربية، بعد شهر رمضان المبارك؛ وذلك ضمن سلسلة أعمال جديدة، آخرها أغنيتها العراقية "مدلع".

وطرحت سميرة سعيد آخر أعمالها، مباشرة بعد وصولوها إلى المغرب، قبل انطلاق جولتها، التي تشمل 3 حفلات في مدن العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، ومدينة البوغاز طنجة، والجديدة.

وتعد الأغنية المغربية، التي تحضر لها سميرة سعيد من كلمات وألحان الفنان المغربي، رضوان الأسمر، الذي يشاركها في حفلها في منتج مازاغان في الجديدة، في 30 أبريل /نيسان الجاري.

وطرحت المغنية المغربية سميرة سعيد السبت الماضي، أغنيتها الجديدة بعنوان "مدلع"، عبر المتجر الالكتروني "أنغامي"، حيث نشرت "الديفا" مقطع من الأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل "إنستغرام" وكتبت "مدلع حاليا على موقع أنغامي".

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وتعاملت سميرة سعيد في أغنية "مدلع"، التي قدمتها باللهجة العراقية، مع الكاتب فراس الحبيب والموزع محب الراوي، ويرتقب طرح باقي أغاني الألبوم في الصيف المقبل.

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