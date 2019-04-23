شكرا لقرائتكم خبر عن حفيدة أسمهان وفريد الأطرش تشارك بفيلم "لقطة" فى مهرجان سينما الشباب بدمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة مروة الأطرش حفيدة الفنانة الراحلة اسمهان والفنان فريد الأطرش في مهرجان "سينما الشباب والأفلام القصيرة السادس" بالفيلم السينمائي "لقطة" سيناريو وإخراج ناصيف شلش وإنتاج وزارة الثقافة والمؤسسة العامة للسينما بسوريا.

الفيلم بطولة مروة الأطرش ويارا الدولاني ومالك محمد وليلي بقدونس وتماضر غانم، وسيعرض في صالة الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون في أيام الأربعاء 4 ـ 24 الساعة الثالثة ظهراً والجمعة 4 ـ 26 الساعة الواحدة ظهراً.

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مروة الأطرش شاركت مؤخرا في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي وحصلت علي جائزة خاصة من المهرجان عن مسرحيتها " اليوم الاخير " التي شاركتها بها في محور المونو دراما .

مهرجان سينما الشباب ينطلق تحت رعاية رئيس مجلس الوزاء المهندس عماد خميس، وتبدأ فعاليات المهرجان غدا ويستمر حتي 28 أبريل الجاري، ومن المقرر أن يكرم المهرجان النجمة سمية الخشاب ضمن فعاليات الدورة السادسة من المهرجان التي تقام في دمشق.



