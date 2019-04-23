دنيا سمير غانم تواصل تصوير «بدل الحدوتة 3»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل النجمة المصرية دنيا سمير غانم، تصوير مشاهدها الخارجية، ضمن أحداث القصة الثالثة من مسلسل “بدل الحدوتة 3” بمدينة الشيخ زايد، والمقرر أن تنافس به فى موسم دراما رمضان المقبل، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنان عمرو وهبه وأخرون من النجوم.

وكان المسلسل يحمل اسم “من أول نظرة” وتم تغييره إلي الاسم الجديد، حيث تقدم دنيا 3 مسلسلات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على الـ30 يوما بشهررمضان، ويشارك دنيا البطولة سميرغانم البطولة أحمد رزق وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف، وعمرو وهبه من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج هشام جمال وسينرجى.

وتجهز الشركة المنتجة للمسلسل لإقامة عرض خاص للعمل خلال الأيام القليلة المقبلة لعرض جزء من الحلقات لوسائل الإعلام والتحدث عن التجربة.

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وكان الإعلامي المصري رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، قد نشر صورة مؤخرا تجمعه بابنتهما الوحيدة “كايلا”، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، احتفالا بعيد ميلادها.

رامي حرص على إخفاء معالم وجه ابنته، وهو ما عرضه لموجه انتقادات عنيفة من جمهوره، وانهالوا عليه بالتساؤلات حول سبب نشره الصورة طالما أنه لا يرغب في كشف وجه طفلته.

وخرج الإعلامي المصري عن صمته ليرد على الانتقادات والتساؤلات، حيث أكد أنه رفض الكشف عن وجهها لكونها مازالت صغيرة ولا تملك قرار إن كانت تريد الشهرة أم لا، لافتا إلى أنه نشر الصورة وأخفى وجهها لكونه كان يريد الاحتفال بعيد ميلادها ولكونه يتباهى بأبوته لها.