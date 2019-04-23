انت الان تتابع تفاصيل خبر لقطة فاضحة من "ساسوكي" تحرج إعلام النظام السوري والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 23 أبريل 2019 02:59 مساءً - أثارت لقطة من المسلسل الكرتوني الشهير "ساسوكي"، الذي تعرضه قناة "سوريا دراما" التابعة لإعلام النظام السوري، ردود فعل كبيرة بين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر الصورة فتاة عارية جزئياً ضمن حلقة من المسلسل عرضت أمس الأحد، دون أن تحذف القناة هذا المشهد، كما جرت العادة.

بسبب هذه اللقطة تساءل نشطاء سوريون عن سبب غياب الرقابة، خاصة أن المسلسل موجه للأطفال.

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بدورها اعتذرت القناة عن هذا الخطأ، وأوضحت في بيان لها أن الحلقة عرضت فعلاً يوم الأحد.

وقالت: "لدى مراجعة إدارة قناة السورية للبثّ فقد تأكدت أنّ الخطأ قد حصل فعلاً؛ ولذلك وجب علينا الاعتذار من المشاهدين؛ لأننا قد أخطأنا، والاعتذار هو الشيء الصحيح الذي يتوجب علينا القيام به"، وأكدت أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقصرين لمنع حدوث الخطأ مرة أخرى".

وأضافت: "لن نبحث عن أعذار، ولن نحاول إيجاد مبررات؛ فنحن كإدارة نقرّ بالخطأ الذي حصل ونعتبره خطأ فادحاً، وإن كان غير مقصود، ونعد المشاهدين بعدم تكرار هذا الخطأ الذي تسبّب به إهمال ثلاثة من العاملين في قسم رقابة البرامج".