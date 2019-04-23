بالصور- مايلي سايرس تثير الجدل بحركاتها

Apr 23, 2019 حضر النجم ليام هيمسوورث وزوجته المغنية مايلي سايرس العرض الأول لفيلم ”المنتقمون: نهاية اللعبة“ (أفنجرز: إند جيم) إنتاج شركة مارفل. Advertisements وأحب ليام ان يدعم شقيقه كريس هيمسوورث الذي يشارك في الفيلم بدور “ثور”. اما مايلي تألقت بفستان اسود حمل توقيع “سان لوران”. كما قامت ببعض الحركات المثيرة للجدل امام عدسات الكاميرات. على السجادة البنفسجية وشعار عملاق دوار لفيلم (أفنجرز)، سار أبطال الفيلم روبرت داوني جونيور الذي يلعب دور الرجل الحديدي وكريس هيمسوورث في دور ثور وكريس إيفانز الذي يقوم بدور كابتن أميركا والنجمتان سكارليت جوهانسون في دور الأرملة السوداء وبري لارسون في دور كابتن مارفل.







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