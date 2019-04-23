متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا لهجوم من شريحة من المتابعين بعد نشرها صورة من أغنيتها الجديدة "كرهني"، مع بطل كليبها ظهرت خلالها في مشهد عاطفي ونظرة رومانسية قريبة.
وكالعادة، أغضب المشهد بعض الأشخاص الذين اعتبروا الأمر "جريئًا"، إذ استخدموا تعابير قاسية وخارجة عن الحياء العام في تعليقاتهم.
وشاركت إليسا الصورة وأرفقتها بتعليق قائلة: "صباح الخير.. استمتع بمشاهدة كرهني على قناتي الرسمية على يوتيوب".
ولا يعد هذا الهجوم غريبًا، إذ تتعرض النجمة اللبنانية لموجة انتقادات بعد طرح أي عمل كان.
وكانت إليسا تعرضت في وقت سابق لهجوم قوي واتهامات بالكذب عندما طرحت أغنيتها "الى كل الي بيحيوني"، والذي كشفت من خلاله معاناتها مع مرض السرطان.
ومن ناحية أخرى، عبّر عدد ضخم من متابعي إليسا عن إعجابهم بالعمل الجديد، مشددين على أن كليبات النجمة واقعية وتروي قصصًا حقيقية.
جدير بالذكر أن المطربة اللبنانية إليسا، تتمتع بشعبية وجماهيرية كبيرتين في لبنان والوطن العربي، وتعد المطربة الأكثر استماعًا.
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا "تُغضب" شريحة من الجمهور بـ"كرهني".. هل سيتذمرون مع كل عمل جديد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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